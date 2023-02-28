МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Запрет США на экспорт в Россию смартфонов дороже 300 долларов не повлияет на их параллельный импорт и в целом на этот сектор внутреннего рынка, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. Россиян отговаривают покупать электромобили по параллельному импорту

В субботу министерство торговли США запретило экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и ряда других электротоваров стоимостью выше 300 долларов.

"Эти ограничения не коснутся параллельного импорта. Он как жил, так и живет. Санкции США никак не повлияют на него", — считает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

"Санкции США не влияют на параллельный импорт. Поэтому можно смело их игнорировать, что, как мне кажется, и сделает большинство людей и компаний", — добавил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, это также "никак не повлияет на отечественный рынок: не будет дефицита, а поставки будут идти как и шли".

Половников в свою очередь также напомнил, что летом уже был подобный лимит — на уровне 750 евро. "Как мы можем заметить, когда был потолок цен на том уровне, смартфоны из нашей страны никуда не делись", — заключил он.