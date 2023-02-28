ПАРИЖ, 28 фев — ПРАЙМ. Французские производители продовольствия потребовали у дистрибуторов повысить цены в среднем на 15% в магазинах с марта, завил генеральный директор Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель в эфире телеканала BFMTV. Белоруссия увеличила экспорт продовольствия на четверть в 2022 году

В среду заканчиваются торговые переговоры производителей с дистрибуторами для достижения договоренностей по финальным ценам на их продукцию.

"Мы должны будем платить за товары крупных брендов в среднем на десять процентов больше с начала марта", — заявил он.

Крессель отметил, что переговоры были "крайне тяжелыми" и многие крупные производители настаивают на поднятии цен на их товары на 15%-16%.

"Такой рост невозможно принять в период, настолько сложный в плане покупательной способности населения. Дистрибуторы будут вынуждены переложить этот рост на покупателей", — сказал он, отметив, что крупные магазины "постараются максимально ограничить рост цен для конечных потребителей".

Согласно отчету Национального института статистики Франции (Insee), опубликованному во вторник, инфляция во Франции в феврале ускорилась до 6,2%, при этом в годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 14,5% после 13,3% в январе.