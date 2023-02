МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Специализированные торговые сети и маркетплейсы не фиксируют падения продаж косметики и парфюмерии за период с января по февраль текущего года, спрос на эту продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напротив, увеличился, рассказали РИА Новости опрошенные участники рынка. Россиян ждет дополнительный выходной на следующей неделе

Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс" сообщала о том, что на покупку косметики и парфюмерии к 23 Февраля и 8 Марта россияне в этом году тратят в среднем 3,7 тысячи рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Однако число покупок, как отмечало издание, снизилось на 15%.

"В "Л'Этуаль" не фиксируют снижения продаж по всем категориям ни в штуках, ни в деньгах. Есть определенные категории, которые показывают меньший или больший рост. В частности, более чем на 40% выросли продажи нишевой парфюмерии, а категория Clean Beauty выросла на 13%. Очень высокий рост показывает "Уход за волосами" – более 96%", — рассказали в компании.

В преддверии 8 Марта ритейлер ожидает традиционный рост спроса на женскую парфюмерию, цветы, подарочные сертификаты, аксессуары, товары для дома, а также биологически активные добавки.

О росте выручки в январе-феврале текущего года сообщили и в сети магазинов парфюмерии и косметики "Золотое яблоко". Так, прирост выручки за эти два месяца составил 35,8%, а количества чеков — 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сравнение проводилось в формате like to like). "Несмотря на сильное повышение спроса в марте 2022 года, мы планируем прирост выручки в марте этого года", — заявили в компании.

Рост продаж отмечен и онлайн-площадками. "В январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи косметики и парфюмерии на Wildberries растут двукратными темпами. Продажи косметических наборов в преддверии гендерных праздников в штуках взлетели на 64% год к году, духов – на 330%, парфюмерной воды – на 115%", — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.

Там также добавили, что продажи тональных кремов увеличились на 160%, пудры – на 165, увлажняющих кремов – на 98%, туши – на 122%, помад – на 125%. Также вырос спрос на блески — на 255%, лаки для волос – на 115% и косметические маски – на 120%.