Ретейлеры зафиксировали рост продаж косметики и парфюмерии в январе — феврале 2023 года
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Специализированные торговые сети и маркетплейсы не фиксируют падения продаж косметики и парфюмерии за период с января по февраль текущего года, спрос на эту продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напротив, увеличился, рассказали РИА Новости опрошенные участники рынка.
Ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек Индекс" сообщала о том, что на покупку косметики и парфюмерии к 23 Февраля и 8 Марта россияне в этом году тратят в среднем 3,7 тысячи рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Однако число покупок, как отмечало издание, снизилось на 15%.
"В "Л'Этуаль" не фиксируют снижения продаж по всем категориям ни в штуках, ни в деньгах. Есть определенные категории, которые показывают меньший или больший рост. В частности, более чем на 40% выросли продажи нишевой парфюмерии, а категория Clean Beauty выросла на 13%. Очень высокий рост показывает "Уход за волосами" – более 96%", — рассказали в компании.
В преддверии 8 Марта ритейлер ожидает традиционный рост спроса на женскую парфюмерию, цветы, подарочные сертификаты, аксессуары, товары для дома, а также биологически активные добавки.
О росте выручки в январе-феврале текущего года сообщили и в сети магазинов парфюмерии и косметики "Золотое яблоко". Так, прирост выручки за эти два месяца составил 35,8%, а количества чеков — 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сравнение проводилось в формате like to like). "Несмотря на сильное повышение спроса в марте 2022 года, мы планируем прирост выручки в марте этого года", — заявили в компании.
Рост продаж отмечен и онлайн-площадками. "В январе-феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи косметики и парфюмерии на Wildberries растут двукратными темпами. Продажи косметических наборов в преддверии гендерных праздников в штуках взлетели на 64% год к году, духов – на 330%, парфюмерной воды – на 115%", — подчеркнули в пресс-службе маркетплейса.
Там также добавили, что продажи тональных кремов увеличились на 160%, пудры – на 165, увлажняющих кремов – на 98%, туши – на 122%, помад – на 125%. Также вырос спрос на блески — на 255%, лаки для волос – на 115% и косметические маски – на 120%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230228/839935763.html