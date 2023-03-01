МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Маркетплейсы в России теперь несут ответственность за торговлю на своей площадке контрафактом и немаркированными товарами. Россияне стали чаще покупать косметику и парфюмерию в 2023 году

В июле 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому маркетплейсы с 1 марта 2023 года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров на своих площадках и нести ответственность за продажу контрафакта или непромаркированной продукции.

В операторе системы "Честный знак" — Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) уверены, что контроль со стороны онлайн-платформ в рамках исполнения этих норм пойдет на пользу как бизнесу, так и потребителям.

"Дело в том, что некоторые маркетплейсы пользовались пробелом в законодательстве и выдавали себя за курьерские компании, оказывающие исключительно логистические услуги. Из-за этого недобросовестные игроки пользовались лазейкой и реализовывали через маркетплейсы немаркированные товары неизвестного происхождения", — отметила руководитель товарной группы "Легпром" ЦРПТ Анна Петрушина.

По ее словам, онлайн-платформы с 1 марта должны будут передавать в систему "Честный знак" полные данные об обороте товаров. Для исполнения этих требований они должны будут осуществлять контроль за соблюдением требований маркировки со стороны своих поставщиков.

Кроме того, по мнению эксперта, новые требования не окажут негативного влияния на онлайн-торговлю и цены на товары, так как крупнейшие игроки и так соблюдают эти требования в добровольном режиме. "При этом самим маркетплейсам не требуется маркировать продукцию самостоятельно, к ним на реализацию должны поступать уже промаркированные товары от поставщиков", — добавила Петрушина.

Летом прошлого года в пресс-службе Ozon рассказали РИА Новости, что уже интегрировали свою систему приема товаров с "Честным знаком" — товар без соответствующего кода маркировки не может попасть на склад компании и не допускается к продаже на маркетплейсе. При этом в пресс-службе "Яндекс Маркета" тогда добавили, что все товары из категорий, которые попали под маркировку, уже проверяются, и те, у которых ее нет, не попадают к покупателю.