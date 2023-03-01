МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Новый этап цифровой маркировки питьевой и минеральной бутилированной воды начался в России, в частности стало обязательным сканирование кодов маркировки этой продукции при продаже через кассы, а также фиксация вывода из оборота. Маркеплейсы теперь несут ответственность за торговлю нелегальными товарами

"Продажа продукции через кассы — один из важнейших этапов внедрения цифровой маркировки. Благодаря этому замыкается полная цепочка прослеживаемости движения товаров. То есть с этого момента защита потребителей становится максимальной, так как продать немаркированную продукцию невозможно. На текущий момент мы видим, что подавляющая часть розницы во всех регионах России готова к торговле маркированной продукцией", — рассказал РИА Новости заместитель гендиректора оператора системы маркировки — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Отмечается, что благодаря маркировке рынок упакованной воды уже обелился на 15%. При этом маркировка "не оказала хоть сколько-нибудь заметного влияния на цену товаров и темпы производства" упакованной воды, так же как и на другие категории продукции.

Производители, как и их контрагенты, готовы к новому этапу маркировки упакованной воды. Представители аптечного бизнеса также заявили о готовности продавать воду в соответствии с требованиями. Кроме того, в ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что все крупные федеральные сети полностью готовы к выбытию маркированной воды на кассах.

"Торговые сети-члены АКОРТ имеют огромный опыт работы с маркированными товарами…. Все процессы уже настроены, сети на 100% подготовились к введению новых правил для упакованной воды и готовы корректно передавать информацию об обороте маркированной воды. Отдельные компании уже осуществляют вывод такой продукции из оборота в соответствии с новой процедурой. Никаких задержек при продаже напитков с 1 марта мы не прогнозируем", — рассказала сопредседатель комитета по цифровым инициативам ассоциации Анна Орлова.

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года — для прочих категорий питьевой воды. С 1 ноября 2022 года бизнес обязан передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот.