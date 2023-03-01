МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Акциз на сигареты и жидкости для вейпов увеличен в России на 2% и 11% соответственно, при этом акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака отменен. Россиян предупредили, когда за курение дома их могут оштрафовать

В конце января текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с первого весеннего месяца ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы.

Так, ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года увеличились до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год — до 21 рубля, на 2025 год — до 22 рублей, а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания — до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм соответственно. Жидкостью для вейпов, согласно закону, признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащуюся в них.

При этом акциз на сигареты и папиросы повышен до 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук; на 2024 год — до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей; на 2025 год – до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей.

Таким образом, ставки акцизов на сигареты проиндексированы "на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый — на 11%", пояснял в январе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Причем, по его словам, ставки акцизов индексируются таким образом, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджета из-за отмены акциза на электронные системы доставки никотина.

До этого ставки акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина на 2023 год были установлены в размере 18 рублей за миллилитр, на 2024 год — 19 рублей, на 2025 год — 20 рублей; на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, — 7839 рублей, 8153 рубля и 8479 рублей за килограмм; а на сами вейпы и устройства для нагревания — 64 рубля, 67 рублей и 70 рублей за одну штуку.

А акциз на сигареты и папиросы, установленный на 2023 год, был в размере 2552 рубля за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за 1000 штук; на 2024 год — 2654 рубля плюс 16%, но не менее 3606 рублей; на 2025 год — 2760 рублей плюс 16%, но не менее 3750 рублей.