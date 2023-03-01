МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Установку в торговых организациях баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров запретят в России с 1 марта. Россиянам напомнили о дополнительных выплатах с 1 марта

Соответствующие изменения вносятся в постановление правительства РФ "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 24 октября 2022 года.

"В пункте 103 в подпункте "г" слова "для наполнения воздушных шаров и для других целей" исключить", — говорится в документе.

При этом использовать баллоны с негорючим газом в торговых точках можно.