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В России запретили наполнять воздушные шары горючим газом в торговых точках
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Установку в торговых организациях баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров запретят в России с 1 марта. Соответствующие изменения вносятся в постановление... ПРАЙМ, 01.03.2023
потребрынок, бизнес, новости, воздушный шар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Установку в торговых организациях баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров запретят в России с 1 марта.
Соответствующие изменения вносятся в постановление правительства РФ "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 24 октября 2022 года.
"В пункте 103 в подпункте "г" слова "для наполнения воздушных шаров и для других целей" исключить", — говорится в документе.
При этом использовать баллоны с негорючим газом в торговых точках можно.