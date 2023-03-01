ГАВАНА, 1 мар — ПРАЙМ. Кубинско-испанский производитель сигар Habanos S.A., несмотря на "непростую ситуацию в России", не прекращал и не намерен прекращать работу на российском рынке, заявил РИА Новости сопрезидент компании Луис Санчес Аргиндей в ходе XXIII кубинского фестиваля Habano. Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо

"Хотя сейчас ситуация в России непростая, мы не прекращали там свою деятельность, она как всегда остается одним из наших актуальных рынков, и мы надеемся, что так будет и в будущем", — сказал Санчес.

Фестиваль Habano проходит на Кубе с 27 февраля по 3 марта после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19. В мероприятии принимают участие 260 экспонентов из 11 стран и тысячи посетителей.

Кубинская корпорация Habanos S.A. является мировым лидером на рынке сигар премиум-класса, в их портфеле — 27 различных марок вручную изготовленных сигар.