МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россияне в январе текущего года стали больше интересоваться покупкой в интернете игрушек в виде Чебурашки на фоне выхода одноименного фильма — спрос на них вырос почти в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом Человек-паук и Хагги Вагги, напротив, потеряли былую популярность, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. В Роскачестве рассказали, чем опасны многие "Хагги Вагги"

"В январе 2023 года вырос спрос на детские игрушки по мотивам персонажей компьютерных игр. Особенно популярны стали персонажи… от Roblox – недавно запущенные в продажу игрушки "Радужные друзья". Это хоррор-игра, главные герои которой – монстры разных цветов с разными возможностями. Опыт этой игры основан на видеоигре Poppy Playtime, родом из которой Хагги Вагги – прошлогодний хит, который в этом году потерял в спросе 73%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что в целом игрушки по видеоигре от Roblox стали интересовать россиян на 96% чаще по сравнению с прошлым годом. Также вырос интерес к плюшевым героям другой компьютерной игры — Among Us (+64%), которые выглядят как человекообразные существа в скафандрах. "Вместе с тем, интерес россиян упал к Человеку-пауку (-48%), уступив Чебурашкам (+1877%) и зайчикам (+29%)", — добавляется в материалах компании. По мнению аналитиков, такой рост популярности последних связан с тем, что символом 2023 года является кролик.

Кроме того, более чем в четыре раза вырос спрос на игрушки по мотивам российского анимационного сериала "Монсики". При этом интерес к другим отечественным героям, напротив, упал: к "Фиксикам" — на 32%, Винни-Пуху — на 23%, "Трем Котам" — на 43%, к Умке — на 41% и к "Малышарикам" — на 35%.

Завоевать популярность смогли и новые герои из Китая – дикие скричеры (+80%) — машинки-трансформеры по мотивам одноименного мультфильма. Еще одним новым бестселлером стала мягкая длинная игрушка для обнимания Кот-Батон (+183%). "Вероятнее всего, Кот-Батон пришел на смену большой мягкой акуле из ушедшей из России "Икеи". Популярность игрушки выросла на фоне ее частого использования в коротких видеороликах в соцсетях", — приводятся в сообщении слова руководителя отдела аналитики и маркетинга ценового агрегатора Дениса Логанова.

Фильм "Чебурашка" вышел в прокат 1 января с производственным бюджетом 850 миллионов рублей. По сюжету Чебурашка — не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Картина стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, сборы превысили 5 миллиардов рублей.

Роскачество в конце января сообщило, что намерено провести проверку мягких игрушек в виде Чебурашки на фоне возросшей популярности этого персонажа после выхода фильма. Ранее организация уже проводила проверку игрушек Хагги Вагги и обнаружила в них превышения по содержанию фенола.