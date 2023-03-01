МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Немецкая Puma продолжает следить за ситуацией в России и изучает различные сценарии и меры в отношении своего бизнеса в стране, говорится в отчете компании. Nestle исключила полный уход с российского рынка

В начале марта прошлого года Puma объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в РФ в связи с событиями на Украине.

"В связи с текущей ситуацией, наша розничная деятельность в России приостановлена до дальнейшего уведомления. Руководство компании внимательно следит за текущей ситуацией в России и анализирует различные возможные сценарии и меры", — говорится в отчете.

Компания также сообщила, что ее чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, за 2022 год выросла на 14,2%, до 353,5 миллиона евро. Разводненная прибыль на акцию выросла до 2,36 евро с 2,07 евро годом ранее, а выручка подскочила на 24,4%, до 8,465 миллиарда евро.

Puma SE была основана в Германии в 1948 году, штаб-квартира располагается в городе Херцогенаурах, штат компании включает около 20 тысяч сотрудников по всему миру. Puma занимается выпуском и продажей спортивной одежды, обуви и аксессуаров.