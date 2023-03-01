МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Активное развитие в России халяль-индустрии премиум-сегмента объясняется менталитетом современных последователей ислама, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. В России существенно вырос средний чек на продукты в несетевой рознице

"Многие приверженцы ислама – люди с восточным менталитетом и повышенным эмоциональным поведением. Россия не исключение. Молодые мусульмане любят хорошо одеваться, ездить на дорогих машинах. Что касается девушек и женщин, то они тоже предпочитают дорогие платья и украшения, но в выдержанных строгих нормах шариата. Поэтому развитие халяль-индустрии премиум-сегмента идет в стране динамично. С этим всем приходится считаться", — сказал муфтий.

Крганов отметил, что приобретение дорогих вещей, соответствующих правилам и канонам мусульманской религии, запретить нельзя, но последователям ислама необходимо при любой покупке соблюдать скромность.

"Хотя при выплате закята (вида социального налога – ред.) человек имеет право тратиться на дорогие вещи, тем не менее, ислам призывает к скоромности. Лучше направить деньги на благотворительность, чем на дорогое приобретение. В Саудовской Аравии, Катаре и других странах есть магазины популярных мировых брендов, которые выпускают дорогую продукцию для мусульман и мусульманок. В России такая же ситуация. Развитие халяль-индустрии премиум-сегмента сегодня крайне востребована", — заключил муфтий Крганов.