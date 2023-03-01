МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. РФ в 2022 году предварительно сократила экспорт кондитерских изделий к 2021 году — и в натуральном, и в денежном выражении, но за счет новых рынков сможет вернуться к положительной динамике, следует из оценок, озвученных на конференции "Кондитерские изделия ХХI века. Состояние. Вызовы. Перспективы". Россияне стали чаще покупать косметику и парфюмерию в 2023 году

"По итогам 2021 года Россия занимает 14 место в глобальном рейтинге экспортеров кондитерских изделий. По 2022 году пока данные еще не все собраны, наверно, будет какая-то коррекция вниз. Крупнейшими импортерами являются Европа, Северная Америка, поэтому на них ориентировались многие наши кондитерские предприятия, и сейчас это накладывает определенные ограничения на то, как будет развиваться наш экспорт, и создает необходимость переориентировать поставки", — сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

Согласно материалам "Агроэкспорта", в 2022 году экспорт из РФ кондитерских изделий снизился на 0,6%, до 1,63 миллиарда долларов; между тем, еще в 2020 году кондитерской продукции было поставлено заметно меньше — на 1,376 миллиарда долларов. "Ключевые направления российского экспорта — КНР и страны Персидского залива, Иран, Индия, страны ЕАЭС, СНГ. По оценкам, Россия выйдет в экспортных поставках к концу 2024 года на уровень 2,1-2,2 миллиарда долларов", — говорится в материалах. В России существенно вырос средний чек на продукты в несетевой рознице

Согласно материалам Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", РФ в 2022 году предварительно сократила экспорт кондитерских изделий на 23,1%, до 0,6 миллиона тонн, в денежном выражении — на 5,8%, до 1,63 миллиарда долларов. В объеме экспорта в натуральном выражении 49% пришлось на долю мучных кондитерских изделий, 37% — на шоколадные и 14% — на сахаристые. Но шоколадные кондитерские изделия при этом обеспечили половину экспортной выручки, а мучные и сахаристые — 33% и 17%.

"Мы все пережили прошедший год, колебания курсов, и то, что происходило и происходит – закрытие определенных рынков, определенных территорий, — от этого мы уйти не можем, поэтому сегодня больше должны уделять внимания Латинской Америке, Азиатскому региону и странам с лояльным к нам отношением", — считает президент "Асконд" Сергей Носенко. По прогнозным оценкам ассоциации, в 2023 году ожидается увеличение экспорта кондитерских изделий на 36%, до 815 тысяч тонн, а к 2024 году — до 1 миллиона тонн.

Краснов говорит, что Россия среди мировых стран находится на восьмом месте по емкости внутреннего рынка — то есть достаточно долгое время ориентировалась в своем развитии именно на него. "Но если говорить о текущей ситуации, экспорт стал неотъемлемой частью кондитерской отрасли: для целого ряда предприятий это даже не окно возможностей, а единственный способ реализовать свой потенциал, развивать производство и привлекать инвестиции в отрасль", — считает он.