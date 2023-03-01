МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 1 марта ввел временные ограничения на поставки в Россию птицеводческой продукции из ряда территориальных образований Франции и Германии, говорится в сообщении ведомства. СМИ: в Германии хотят запретить отопление нефтью и газом к 2045 году

"Россельхознадзор с 1 марта 2023 года ввел временные ограничения на поставки в РФ из департаментов Орн и Тарн и Гаронна Франции и района Куксхафен Германии птицеводческой продукции. По информации ветслужбы Франции и Международного эпизоотического бюро, на территории данных муниципалитетов зарегистрированы очаги высокопатогенного гриппа птиц", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ветеринарная служба Франции ранее направила информацию о принятых для устранения распространения заболевания мерах, но подобных сведений от компетентного органа Германии в адрес Россельхознадзора пока не поступало.

Российское ведомство запросило картографическую информацию о территориях, которые вошли в зону наблюдения и защиты, о расположении птицеводческих хозяйств. Кроме того, запрошены результаты программы надзора и исследований в отношении гриппа птиц и результаты эпизоотологического обследования на инфицированных предприятиях, указывается в сообщении.