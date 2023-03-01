МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ, резкое выросшие в начале года, в конце февраля ушли в отрицательную зону — на неделе с 21 по 27 февраля они снизились на 0,8%, во многом за счет огурцов, которые основательно теряют в цене после недавнего масштабного подорожания, следует из данных Росстата. Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8%", — сообщает статведомство. В предыдущий отчетный период, с 14 по 20 февраля, они выросли на 1,2%, еще неделей раньше, с 7 по 13 февраля — на 3,3%, а с 31 января по 6 февраля — на 5,31%. Весь январь плодоовощная продукция в РФ также дорожала.

Наиболее заметно на отчетной неделе подешевели огурцы — сразу на 7,57% против минус 2,12% на предыдущей (с 14 по 20 февраля). "Цены на огурцы в 46 субъектах Российской Федерации снизились на 0,6-10%, в 24 субъектах – на 10,1-21,8%. В Чукотском автономном округе цены не изменились. В 14 субъектах цены на огурцы выросли на 0,2-7,5%", — уточняет Росстат. С начала года огурцы в РФ стали дороже на 42,97%.

Также на 0,44% и на 0,35% подешевели на отчетной неделе картофель и капуста. За неделю до этого картофель подорожал на 0,98%, капуста подешевела на 0,76%, а с начала года по 27 февраля цены на них в среднем по РФ выросли на 11,04% и на 6,83%. А больше всего с 21 по 27 февраля (на 3,43%) подорожал лук — хотя и меньше, чем на прошлой неделе (плюс 6,92%). С начала года цена на лук выросла на 68,07%.

Помидоры подорожали на 2,42% (на прошлой неделе — на 4,03%, с начала года — на 40,99%), бананы – на 2,68% (на прошлой неделе — на 3,82%, с начала года — на 17,5%), столовая свекла — на 1,3% (на прошлой неделе — на 0,98%, с начала года — на 15,77%). Цена на морковь выросла на 1,16% (на прошлой неделе — на 0,67%, с начала года — на 24,34%), яблоки подорожали на 0,46% (на прошлой неделе — на 0,6%, с начала года — на 6,98%).