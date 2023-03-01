МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ценовая ситуация на рынке сахара стабильна, накопленных запасов и объема производства будет достаточно для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Товарооборот между Россией и ОАЭ за три года вырос в пять раз

"В настоящее время ценовая ситуация на рынке сахара стабильна. Увеличение производства, а также накопленные товарные запасы на начало текущего года способствуют формированию стабильной ценовой ситуации на этом рынке", — указывают в министерстве.

Кроме того, общий объем производства сахара в РФ в текущем сезоне ожидается на 5% больше уровня прошлого периода и оценивается в 6,1 миллиона тонн, которых, уверены в министерстве, "будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также стран ЕАЭС".

По данным Союзроссахара, которые приводятся в сообщении, в текущем производственном сезоне объем переработки сахарной свеклы в РФ увеличился на 16% к уровню прошлого сезона и составил 43,2 миллиона тонн, из которых уже произведено 5,9 миллиона тонн сахара; кроме того, из свекловичной мелассы, сиропа и тростникового сахара-сырца может быть выработано еще около 200 тысяч тонн сахара.

Росстат в среду сообщил, что цены на сахар в РФ в среднем за период с 21 по 27 февраля выросли на 0,13%, на прошлой неделе — на 0,05%: между тем, с конца лета прошлого года сахар в стране постоянно дешевел.

По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 27 февраля замедлилась до 11,01%. Минсельхоз сообщил, что на 1 марта цены производителей сахара год к году увеличились на 7,5% — то есть ниже уровня инфляции.