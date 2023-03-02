МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Мужчины в России в этом году планируют уложиться в 7 тысяч рублей, выбирая подарок на 8 марта, при этом максимум, который они готовы потратить, составляет 22 тысячи рублей, свидетельствуют данные МТС, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ассоциация цветоводов сообщила о подорожании цветов в России перед 8 марта

"В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от 7000 рублей, максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление – 22 000 рублей. Минимальная цена, обозначенная женщинами, также начинается от 7000, но максимальной стоимостью представительницы прекрасного пола обозначают 24 000 рублей", — говорится в исследовании.

Однако в вопросе оптимальной стоимости подарка представители обоих полов сошлись, назвав сумму в 15 тысяч рублей. Также большинство и мужчин (70%), и женщин (64%) согласны, что презент на 8 марта должен быть сюрпризом.

При этом треть россиянок хотела бы получить в этот день цветы, 28% мечтают о ювелирных изделиях в качестве подарка, а на третьем месте оказалась парфюмерия. Ещё 16% хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты, а замыкают пятерку лидеров одежда и обувь. В топ-3 менее желанных подарков вошли компьютеры и ноутбуки (8%), крупная бытовая техника (7%) и гаджеты для лица и тела (6%).

"В целом, мужчины смогут исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом телом, 12% — смартфоны и гаджеты", — добавляется в исследовании.

Сам же праздник в этом году больше половины опрошенных проведут дома. Этот же вариант выбрали и как самый желанный формат проведения. Несмотря на это, 39% мужчин хотели бы в идеале отправиться с партнершей в путешествие за границу или по России, но фактически только 5% запланировали сам отдых. Среди женщин желающих меньше — лишь 17% хотели бы отметить в путешествии по России, за границей – 15%.