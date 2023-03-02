МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Есть по меньшей мере два способа сэкономить на покупке цветов к 8 Марта — заказать цветы заранее или купить их 9 марта, рассказал в эфире радио Sputnik флорист Георгий Сухаржевский. Названа сумма, которую потратят российские мужчины на подарок к 8 марта

интервью он объяснил, о чем идет речь.

По его словам, к Международному женскому дню большинство магазинов завышают цены на цветы, и чем ближе праздник, тем выше стоимость букетов.

"Сэкономить на покупке цветов к 8 Марта – это сложная задача, поскольку ближе к празднику цветы будут только дорожать у производителей, у поставщиков и в рознице. Способа сэкономить тут только два. Первый – это заказать цветы к празднику заранее, в двадцатых числах февраля. Но, поскольку март уже начался, с этим вы опоздали. Если покупать сейчас, то будет дешевле, чем в праздник, но не сильно", – отметил Сухаржевский.

Также, добавил он, можно приобрести цветы на следующий день.

"Второй способ сэкономить на покупке цветов – это дождаться 9 марта. Если прийти в цветочный магазин на следующий день после праздника, то можно купить букет дешевле. До 8 Марта цветы будут только дорожать, но уже 9 марта те магазины, которые закупили товара больше, чем им нужно, скорее всего, устроят большую распродажу", – сказал Сухаржевский.