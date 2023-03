МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россияне на фоне выхода сериала The Last of Us стали активно скупать товары, связанные с ним, в частности спрос на набор водостойких наклеек с зомби вырос в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в Ozon. Россиянам дали совет, как сэкономить на цветах к 8 Марта

"Премьера сериала The Last of Us ("Одни из нас") резко увеличила интерес и к самой оригинальной игре, и связанному с ней мерчу… Продажи разных версий игры выросли в 2,4–5,3 раза начиная со второй недели года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — ред.)", — заявили в компании.

Отмечается, что поисковые запросы со словами The Last of Us или "Один из нас" 17 января, сразу после выхода первой серии, выросли в 3,8 раза по сравнению с аналогичной датой 2022 года. После выхода второй серии, 23 января, количество поисковых запросов увеличилось уже более чем в пять раз год к году.

"В топ продаж товаров из вселенной The Last of Us на Ozon в январе-феврале попали как разные версии игры (в первую очередь для PlayStation 4), так и манга "Одни из нас. Американские мечты"… Популярны и наборы водостойких наклеек с зомби – рост продаж в 2,5 раза", — добавили в маркетплейсе.

Там подчеркнули, что поклонники игры и сериала также покупают кружки с портретами героев, тематические кулоны-подвески, брелоки, значки — ракеты, постеры и картины по номерам.

The Last of Us — сериал от HBO по мотивам одноименной игры, который рассказывает историю контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, выживающих в постапокалиптическом мире.