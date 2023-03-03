МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ресторанная сеть "Вкусно — и точка" в партнерстве с агропромышленным холдингом "Мираторг" намерена через 2,5-3 года готовить собственный картофель фри, заявил в интервью изданию РБК владелец сети Александр Говор. Во "Вкусно — и точка" появится аналог игрушек "Хэппи Мил"

"Мы хорошие партнеры с "Мираторгом", мы с ними нашли общий язык. Сделали совместное предприятие. Будем выращивать уже с этого года семена, уже закупили. Буквально через два года ожидаем 70-80% своего картофеля, а через два с половиной — три года уже 100% будет свой картофель, замороженный", — сказал он.

Генеральный директор "Вкусно — и точка" Олег Пароев, также в интервью РБК, отметил, что компания с начала работы смогла "импортозаместить" все соусы. А на сегодняшний день доля импортного сырья составляет порядка 30%. "Нет пока такого количества мяса, чтобы положить во все наши сэндвичи, поэтому вот это мясо приходится, в том числе импортировать… Соусы мы все варим уже в России", — уточнил он.

Пароев также рассказал об импотозамещении в плане технического оборудования. "Ухудшает ситуацию то, что у нас необычные фритюрницы и грили, а, действительно, очень высокотехнологичное оборудование, которое сложными интеллектуальными информационными системами связано и с кассовыми системами и киосками. Вот его сложно импортозаместить", — сказал гендиректор.

"Но мы нашли вариант: тестируем оборудование, которое производится в Турции. И сейчас хотим зайти в большой проект при поддержке министерства промышленности и торговли по тому, чтобы развить производство таких сложно-интеллектуальных элементов оборудования на территории России", — добавил он.

Кроме того, гендиректор "Вкусно — и точка" сообщил, что открытие ресторанов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях пока не входит в планы сети. Во "Вкусно — и точка" появился аналог "Биг Мака"

"Вновь присоединенные территории пока в наши планы не входят в силу большого количества логистических сложностей, которые связаны с тем, как в принципе туда что-либо можно доставлять", — заявил он.

При этом он отметил, что компания в ближайшее время надеется открыть первые рестораны в Иркутской области. "Мы уже присутствуем в 62 субъектах РФ. Мы встречались с губернатором Иркутской области, в которой мы до сих пор не присутствуем, и договорились о том, что в течение ближайшего времени мы откроем на территории Иркутской области наши предприятия", — сообщил Пароев.

В свою очередь, владелец сети Говор заявил, что в ближайшие три года компания, вместе с франчайзи, планирует увеличить число ресторанов в России до 1040-1050. "Могу сказать так — за тысячу мы должны уйти буквально за 2,5 года", — уточнил он.

Пароев также рассказал, что "Вкусно — и точка" полностью восстановила долю рынка в России, которую занимал McDonald's, превысив трафик и продажи предшественника.

"С точки зрения количества ресторанов мы сейчас больше, чем то, что было в феврале 2022 года. С одной стороны — закрыли несколько предприятий, с другой — открыли новые, которые никогда не работали как McDonald's и открылись как "Вкусно — и точка". По доле рынка мы побили показатели McDonald's за аналогичный период. По сопоставимому трафику и продажам на сегодняшний день мы выше тех результатов, которые показывал McDonald's в это же время год назад", — указал гендиректор компании.