МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Киносборы за январь-февраль 2023 года превысили показатели аналогичного периода допандемийного 2019 года и стали рекордными для российского проката, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. В Совфеде рассказали о показе кино по параллельному импорту

"За первые месяцы 2023 года было продано 40 миллионов билетов. Сборы превысили… допандемийный показатель 2019-го и составили 13,1 миллиарда рублей (13 миллиардов в 2020-м и 11,7 миллиарда в 2019-м). За два месяца сумма сборов на 56% больше, чем за аналогичный период в 2022-м, и на 46% больше, чем в 2021-м", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

По данным на портале ЕАИС, в 2019 году годовые сборы превысили 55 миллиардов рублей.

"Мы с радостью отмечаем, что российское кино интересно самому широкому кругу зрителей. В этом году запланировано еще около 30 премьер при нашей поддержке", — добавила Любимова.

Ранее министр сообщила, что в число премьер при поддержке Минкультуры и Фонда кино вошли фильм "Нюрнберг" по книге Александра Звягинцева, первый снятый в космосе художественный фильм "Вызов", а также вторая часть фильма "Холоп".