МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) по итогам 2022 года незначительно сократила продажи в России по сравнению с 2021 годом, среди каналов продаж рост показали онлайн-продажи безалгокольной продукции, говорится в сообщении компании. Российские пивовары просили пересмотреть требования к реестру

"Объем продаж AB InBev Efes в 2022 году незначительно сократился на фоне сложной экономической ситуации, падения покупательской способности и экономии домохозяйств, инфляционных процессов и санкционного давления", — говорится в сообщении. Компания не уточняет объемы продаж ни в 2022, ни в 2021 году. Среди брендов наилучшую динамику показали "Старый мельник из бочонка" (плюс 0,3 процентных пункта), GMB (плюс 0,3 процентных пункта) и ESSA (плюс 0,2 процентных пункта).

"Среди каналов продаж единственным показавшим существенную положительную динамику стал e-commerce — в 2022 году онлайн-продажи компании выросли на 40%, за счет роста продаж безалкогольной продукции, хотя сама категория впервые за несколько лет показала околонулевую динамику. Что касается других каналов, то в сегменте HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) и традиционной торговли продажи компании сократились", — сообщает компания.

AB InBev Efes в 2022 году продолжила реализацию своей ESG-стратегии. Например, благодаря развитию собственной агропрограммы объем закупок ячменя у сельхозпредприятий РФ вырос на 15%, а в рамках глобальной амбиции по достижению углеродной нейтральности внедрена "самая легкая" стеклянная бутылка: ее вес был снижен до рекордных 235 граммов, что позволило сократить объем выбросов углекислого газа на 10% в пересчете на производство одной единицы.

Что касается трендов на пивоваренном рынке, то в сообщении отмечаются развитие канала электронной коммерции и поляризация потребительского спроса: наибольший рост продемонстрировали низкоценовая (плюс 0,6 процентных пункта) и премиальная (плюс 0,9 процентных пункта) категории, выросла также доля локальной продукции и импортозамещении. Среди сегментов пива, согласно различным исследованиям, снижается доля лагера (минус 0,6 процентных пункта), а наибольший рост показали вкусовой (плюс 0,6 процентных пункта), нефильтрованный (плюс 0,1 процентных пункта) и крепкий (плюс 0,1 процентный пункт) сорта.

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля прошлого года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.