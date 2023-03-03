МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в феврале снизились одиннадцатый месяц подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Источник назвал переговоры по продуктовой сделке "тупиком"

"Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО продолжило снижаться одиннадцатый месяц подряд и в феврале 2023 года составило 129,8 пункта, что на 0,6% ниже его январского уровня. Незначительное снижение в феврале было обусловлено существенным сокращением значения индексов цен на растительные масла и молочную продукцию, а также небольшим сокращением индексов цен на зерновые и мясо, что с лихвой компенсировало резкий рост индекса цен на сахар", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к январю на 4,5 пункта, или на 3,2%, — до 135,9 пункта, и достиг самого низкого уровня с начала 2021 года. Это было вызвано падением мировых цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Индекс цен на молочную продукцию опустился к январю на 3,6 пункта, или на 2,7%, — до 131,3 пункта. Организация объясняет это падением цен на все виды молочной продукции, причем самое значительное снижение продемонстрировали цены на сливочное масло и обезжиренное сухое молоко.

Индекс на мясо снизился на 0,1%, или 0,1 пункта, до 112 пунктов, и такая динамика объясняется снижением мировых цен на мясо птицы. Индекс на зерновые также незначительно снизился — на 0,1% или 0,1 пункта, до 147,3 пункта, и ФАО объясняет это сохраняющимися опасениями в связи с засушливыми погодными условиями, сложившимися в основных районах производства твердой краснозерной озимой пшеницы в Соединенных Штатах Америки, а также высоким спросом на поставки из Австралии.

Индекс цен на сахар в феврале, однако, вырос к январю на 8,5 пункта, или на 6,8%, — до 124,9 пункта. ФАО отмечает, что это связано главным образом с пересмотром в сторону понижения прогноза производства сахара в Индии на сезон 2022–2023 годов, что привело к ухудшению перспектив экспорта в текущем сезоне.