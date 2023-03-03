МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Переход сервиса доставки продуктов "Сбермаркет" под российскую юрисдикцию будет незаметен для пользователей, однако повлияет на его внутреннюю структуру, а также позволит компании использовать различные льготы, предоставляемые в калининградском САР, рассказал РИА Новости партнер и руководитель налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. Клиенты "СберМегаМаркета" временно не смогут списать бонусы

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что "Сбермаркет" перерегистрировал юрлицо с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

"Регистрация "Сбермаркета" в калининградском САР в первую очередь означает переход компании под российскую юрисдикцию. Пользователи сервиса вряд ли смогут хоть как-то ощутить на себе данную перемену, однако, она безусловно отразится на внутренней корпоративной структуре компании и порядке ведения ей деятельности, а вполне возможно – и на ценах ее услуг", — заявил Егулемов.

По его словам, такие регионы были созданы как "одно из потенциальных решений проблемы зарубежных санкций". Так, иностранные компании под российским началом могут перерегистрироваться в отечественные офшоры, сохранив таким образом привычный им льготный режим деятельности.

Кроме того, резидентство в САР предполагает возможность применять пониженные налоговые ставки на доходы с дивидендов, от продажи акций, льготы по налогообложению прибыли контролируемых иностранных компаний, преференции в сфере обращения иностранной валюты. "В целом, "миграция" иностранных компаний в "российские офшоры" стимулирует инвестиционный климат региона и способствует развитию внутренней бизнес-инфраструктуры страны", — заключил эксперт. В самом сервисе от комментариев отказались.

"Сбермаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране.