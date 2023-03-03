МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. У re:Store нет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России, компания исполняет обязательства перед клиентами для всей техники, купленной в сети, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego. Apple отложила обновление приложения с искусственным интеллектом, пишут СМИ

В феврале 2023 года газета "Известия" сообщила, что российские авторизованные сервисные центры Apple стали отказывать владельцам в ремонте устройств, купленных за границей. Со стороны компании таких распоряжений не поступало, сообщили тогда в техподдержке Apple. Сейчас в Telegram-каналах появилась информация, что Apple разослала авторизованным сервисным центрам сообщение о прекращении гарантии на официальные Mac и iPad в России.

"У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство", — прокомментировали в компании вопрос о том, действительна ли данная информация.