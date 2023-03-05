МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Среди подарков к Международному женскому дню сильнее всего за год в России подорожали одежда, поход в ресторан и ювелирные украшения, при этом в 2023 году самый большой средний чек в преддверии праздника у украшений и гаджетов, рассказали РИА Новости в МТС-банке. Россияне стали покупать больше парфюмерии в преддверии 8 марта

"Больше всего стоимость среднего чека выросла в магазинах одежды – на 52%, в ресторанах – на 44% и в ювелирных магазинах – 42%", — выяснили специалисты, проанализировав платежные операции клиентов со всей России в феврале-марте 2022 и 2023 годов.

Отмечается, что средний чек в преддверии Международного женского дня вырос за год в магазинах одежды до 4100 с 2700 рублей, в ресторанах — до 1300 с 900 рублей и в ювелирных магазинах — до 10200 с 7200 рублей. А вот снизился он только на косметику – на 5%, до 1800 рублей, и гаджеты и аксессуары – на 11% до 5500 рублей.

Кроме того аналитики, изучив средний чек на покупки, выяснили, во сколько примерно обойдется подарок в разных категориях товаров. Так, самыми бюджетными подарками в этом году станут книги — средний чек в книжных составил 650 рублей, а также поход в кино на двоих — 700 рублей. Россиянам дали совет, как сэкономить на цветах к 8 Марта

"Для тех, кто следует принципу "Дорог не подарок, а внимание", подойдет вариант провести приятный вечер дома – средний чек на доставку готовой еды 1100 рублей. Поход в уютное кафе обойдется чуть дороже – 1300 рублей средний чек, зафиксированный в местах общественного питания", — отметили аналитики.

Чуть дороже обойдутся игрушка (1400 рублей), сувенир (1700 рублей) или цветы (по 1700 рублей), которые в марте покупают на 61% чаще по сравнению с другими месяцами года. Подарок из магазина косметики и парфюмерии обойдется в среднем в 1800 рублей, а что-то полезное в быту или для интерьера обойдется в 2000 рублей. Потратить больше надо будет, если захочется подарить поход в театр (3000 рублей) или что-то из спорттоваров (3900 рублей).