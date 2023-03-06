МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Россияне нынешней зимой гораздо активнее пользовались курьерскими услугами: общее число таких платежей по сравнению с зимним сезоном 2021-2022 годов выросло втрое, а средний чек подрос на 18%, до 2 913 рублей, рассказали РИА Новости в банке "Русский Стандарт". В России активно растет спрос на услуги курьеров

"Общий средний чек одного платежа за курьерскую доставку зимой 2022-2023 года, как в онлайне, так и в офлайне вырос на 18% по сравнению с зимой 2021-2022 годов. В декабре 2022 года — феврале 2023 года он составил 2 913 рублей, тогда как годом ранее был 2 465 рублей", — подсчитали в кредитной организации.

"По данным эквайринговой сети банка, общее число таких платежей с декабря 2022 года по февраль 2023 года выросло почти в три раза относительно аналогичного периода 2021-2022 годов", — также сообщили аналитики.

Зима с ее традиционными морозами заставляет россиян чаще пользоваться курьерской доставкой, обращают внимание авторы исследования. Причем интерес к этому сервису, по наблюдениям аналитиков банка, стал повышаться еще во время жестких карантинных ограничений. Оценив его удобство, россияне продолжили активно пользоваться сервисом и в новых реалиях.

Аналитики указали, что первое место по числу платежей за услуги курьеров зимой 2022-2023 занял декабрь 2022 года – этот месяц традиционно отличает высокая покупательская активность в преддверии подготовки к Новому году. На втором месте – февраль 2023 года, на который в этом году пришлись длинные выходные. И, наконец, на третьей позиции – праздничный январь 2023 года.