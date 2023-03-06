МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Количество цветочных магазинов в России сократилось на 17,9% — за три года закрылось более 4 тысяч точек по стране, говорится в анализе данных сервиса "Контур.Фокус", который есть в распоряжении у РИА Новости. "Магнит" открыл первые магазины в формате жестких дискаунтеров

"За 3 года количество организаций уменьшилось на 17,9%. В январе 2020 цветочным бизнесом занимались 24 546 компаний, а в марте 2023 — 20 153", — посчитали аналитики сервиса. Отмечается, что наибольшее сокращение компаний в отрасли произошло еще "во время первого локдауна" — спустя год с начала пандемии в России стало на 3 тысячи меньше цветочных.

Однако пик ликвидаций пришелся на декабрь 2020 года — тогда за месяц из отрасли ушли 1407 организаций, а всего за 3 года приняли решение о ликвидации своих компаний 12 286 бизнесменов. Аналитики также пришли к выводу, что после окончания эпидемии COVID-19 число организаций продолжило уменьшаться, но не такими быстрыми темпами, а за весь прошлый год сократилось на 471 точку.

"Цветочные магазины не могли работать из-за коронавирусных ограничений. В первую очередь закрывали именно те компании, которые занимались торговлей в офлайне. Те, кто смог быстро выстроить онлайн-продажи, сохранили бизнес… Отсутствие коронавирусных ограничений снова сделало возможным массовую продажу цветов в магазинах. Пусть клиенты успели привыкнуть к доставке, при этом недооценивать офлайн-продажу нельзя: многие откладывают покупку цветов на последний момент", — подчеркнул эксперт сервиса Антон Яковлев.

При этом уже в январе-феврале текущего года аналитики зафиксировали небольшой рост: количество цветочных увеличилось с 19 979 до 20 153. "Всего за 3 года зарегистрировано 7 854 цветочных, больше всего — в феврале 2020 года. Тенденция открывать компании в канун Международного женского дня прослеживается в течение всех трех лет", — добавляется в материалах.