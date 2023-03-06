МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Россияне при покупке цветов к 8 марта сейчас выбирают недорогие букеты, и производители идут навстречу, стараясь не повышать цены — например, роза в стране за год почти не подорожала, рассказали РИА Новости представители компаний и онлайн-касс. Российские таможенники назвали объем оформленных цветов с начала года

"На начало марта (27 февраля-2 марта) средний чек цветочных магазинов составил 1542 рубля, что на 11% больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом продажи выросли и в рублях (плюс 25%), и в чеках (плюс 13%), но покупатели предпочитали недорогие букеты, что сказывалось и на небольшой динамике среднего чека", — сообщил РИА Новости аналитик IT-компании "Эвотор" Николай Новиков.

Компания проводила оценку на основании данных более шести тысяч цветочных магазинов по РФ: средняя цена одной розы — самого популярного цветка — составила 256 рублей, оставшись на уровне прошлого года. В свою очередь средняя цена хризантемы выросла на 8%, до 291 рубля, гвоздики — на 19%, до 160 рублей, а тюльпана — даже снизилась — на 3%, до 169 рублей.

Но в течение всего февраля и средние цены на цветы, и средний чек цветочных точек сильно колебался — например, значительно увеличившись на неделе с Днем всех влюбленных. "Так что в преддверии 8 марта цены могут снова вырасти", — предположил Новиков.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщала на прошлой неделе, что по итогам первых двух месяцев текущего года средняя стоимость розы после таможенного оформления не изменилась и составляет 40-45 рублей за цветок. Розы ввозятся в наибольшем объеме — почти 6 тысяч тонн, а уже затем идут хризантемы (2,75 тысячи тонн), гвоздики (890 тонн) и тюльпаны — их ввозят почти в 14 раз меньше, чем роз — 430 тонн, уточняла служба.

СВОИХ ВСЕ БОЛЬШЕ

Но растет и доля отечественных производителей — продавцам цветов выгоднее работать с ними как минимум из-за отсутствия валютной составляющей. "Проблем с поставками импортных цветов нет никаких, но связывать ценообразование с курсом валют не рискуем", — говорит гендиректор ООО "Мосцветторгком" Никита Лапенко.

Он отмечает рост доли отечественных производителей цветов, перечисляя среди них Новосибирский цветочный комбинат, Ступинский цветочный холдинг, Калужский цветочный холдинг и другие; есть также поставки из Казахстана и Армении. "Например, наш крупный поставщик — Калужский цветочный холдинг: 80% объема тюльпана и розы перед 8 марта в этом году законтрактовали у них", — сообщил Лапенко.

Он также заметил, что сейчас продажи смещаются на маркетплейсы — это "возможность комплексно заказать и подарок, и цветы, и продукты". А что касается ценовой политики, добавляет собеседник агентства, то компания в этом году не планирует повышать цены на цветы перед женским праздником, приняв решение оставить их стандартными и в сезон, и во внесезон — на среднем уровне по году.

"В рознице обычный тюльпан будет стоить 125 рублей, премиум — 150 рублей, обычная хризантема – 135 рублей, пышная — 155 рублей. Роза высотой 50 сантиметров – такой эталон потребительского спроса — будет стоить 155 рублей, и это достаточно хорошая розничная цена, потому что в целом она предлагается от 175 рублей и выше", — сказал гендиректор "Мосцветторгкома".