МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Потребление в РФ крепкого алкоголя в 2022 году выросло, вина — сократилось, но пиво — по-прежнему в тренде: потребление пенного стабильно, на уровне 52,2 литра на человека в год, а наибольшие продажи — в ряде областей северо-западной и восточной части страны, сообщается в материалах аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Госдума отклонила законопроект о штрафах за рекламу алкоголя в интернете

"Потребление пивной продукции (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) в 2022 году фактически не изменилось, уменьшившись на символические 0,06%, до 52,2 литра на человека в год", — говорится в материалах.

Но при этом в 53 регионах ее потребление выросло: например, в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране, пива в розницу за прошлый год приобрели жители Еврейской автономной области — 93,2 литра на человека в год. Далее с большим отрывом следуют Мурманская и Сахалинская области (87,4 и 83,8 литра), а также Камчатский край (82,1 литра). Примерно на одном уровне продажи пива были в Хакасии (81,7 литра), Коми (81,6 литра) и Хабаровском крае (81,5 литра).

Практически не пьют пиво жители Ингушетии: уровень там в 0,4 литра на человека в год почти в 130 раз меньше, чем в среднем по стране, а также в Чечне — всего 1,6 литра на человека в год. Минимальны розничные продажи пенного напитка в Дагестане (5,5 литра) и Кабардино-Балкарии (6,2 литра); невысоки и в таких южных регионах, как Ставропольский край (25,9 литра) и Ростовская область (32 литра).

БОЛЬШЕ ВОДКИ, МЕНЬШЕ ВИНА

Между тем среди алкогольной продукции заметный рост розничных продаж произошел именно в сегменте крепкого спиртного – на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год, обращают внимание в компании. Для сравнения — в 2021 году потребление горячительных напитков на душу населения выросло лишь на 1,2%, а в пандемийном 2020 году – на 3,3%. В свою очередь продажи винодельческой продукции в рознице в 2022 году сократились – на 5,5%, до 6,2 литра на каждого жителя страны в год.

"В статистике розничных продаж крепкого спиртного за 2022 год обращает на себя внимание факт особенно высокого роста реализации ликероводочной продукции крепче 25 градусов, то есть всевозможных ромов, джинов, ликеров. Это происходило на фоне ухода из России многих зарубежных алкогольных брендов. Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок", — приводятся в материалах слова члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна.

На росте потребления отразилось и меньшее, по сравнению с вином и пивом, подорожание водки и коньяка, продолжающееся обеление алкогольного рынка и сокращение контрафакта. Кроме того, добавляет эксперт, употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. "Уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление – то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости – выросли на пятую часть", — замечает Микаэлян.

ВЫБИРАЮТ КРЕПОСТЬ

По оценке FinExpertiza, розничные продажи крепкого алкоголя по сравнению с 2021 годом увеличились в абсолютном большинстве регионов, а лидерами по потреблению водки, коньяка и другого крепкого спиртного в пересчете на душу населения в прошлом году стали преимущественно северные регионы с суровым климатом.

Лидеры в этом списке – Карелия (15,5 литра на человека за год), Сахалинская область (14,9 литра) и Коми с Магаданской областью (14,6 и 14,1 литра); чуть отстает Камчатский край с 12,4 литра на человека. Среди перечисленных регионов потребление высокоградусных напитков особенно сильно выросло в Карелии — на 24,4% по сравнению с 2021 годом и Коми (плюс 13,6%).

Потребление вина, напротив, увеличилось лишь в восьми регионах. Больше всего винодельческой продукции в 2022 году было реализовано в Ненецком автономном округе — 11,7 литра на человека, Карелии (11 литров), а также в Подмосковье и Санкт-Петербурге — по 10,2 литра в обоих регионах, в Ленинградской области (10 литров) и ряде других субъектов РФ.

ПОЧТИ БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Эксперты приходят к выводу, что меньше всего крепкого алкоголя потребляют жители Северного Кавказа — например, в Чечне это 0,1 литра на человека в год, в Ингушетии — 0,5 литра. Также крайне низок этот уровень в Кабардино-Балкарии (1 литр), Северной Осетии (1,1 литра) и Дагестане (1,5 литра), заметно ниже среднего — и на юге: Ставропольский край — 3,6 литра на человека в год, Ростовская область — 4,1 литра.

Жители кавказских и других национальных республик потребляют меньше и вина: например, в Чечне — всего 0,02 литра на человека в год, в Ингушетии — 0,06 литра, в Дагестане и Кабардино-Балкарии — 0,5 литра и 0,7 литра.

FinExpertiza использовала для анализа данные Росалкогольрегулирования о розничных продажах спиртосодержащей продукции в натуральном выражении. К крепкому алкоголю были отнесены водка, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%, к винодельческой продукции – тихие и игристые вина, включая ликерное и фруктовое вино, а также винные напитки. Пивная продукция включает в себя пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Данные об объемах розничной реализации алкоголя были сопоставлены со среднегодовой численностью населения за рассматриваемые периоды.