МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Крупные торговые сети Франции объявили о введении ограничений на цены на сотни товаров в качестве меры борьбы инфляцией, сообщает телеканал BFMTV. Во французских супермаркетах объявили антиинфляционный квартал

"Компании Carrefour, Intermarché и Monoprix объявили в эти выходные о своих антиинфляционных мерах", — говорится в сообщении.

В феврале годовая инфляция во Франции ускорилась до 6,2% с 6% в январе. Власти страны ранее объявили о создании так называемой "антиинфляционной продуктовой корзины" — набора из порядка пятидесяти наименований товаров первой необходимости, который крупные супермаркеты обязуются продавать по прежним ценам. Мера должна была вступить в силу в марте, однако министр экономики Брюно Ле Мэр подтвердил, что "антиинфляционной корзины не будет" из-за множества возникших сложностей.

"Жизнь не должна быть такой дорогой. Вот почему в Intermarché вы найдете 500 антиинфляционных товаров", — написала в понедельник в своем твиттере компания.

В свою очередь, Carrefour объявил о создании "антиинфляционной корзины", состоящей из 200 продуктов стоимостью в среднем 2 евро, которая будет доступна с 15 марта.

Еще одна крупная сеть магазинов во Франции Monoprix сообщила о сохранении до конца июня программы, предусматривающей "фиксированную стоимость" 300 товаров и "контролируемые цены" на 87, говорится в статье.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил в понедельник о проведении с марта по июнь мер защиты французов от продовольственной инфляции, в частности, о достижении соглашения с крупными ритейлерами об "антиинфляционном квартале" с марта по июнь.

Генеральный директор Федерации торговли и дистрибьюторов Франции Жак Крессель ранее заявил, что ожидает рост цен на продовольственные товары "в районе 10%" в марте на фоне переговоров дистрибьюторов с производителями, которые потребовали повышения цен на их продукцию на 15%.