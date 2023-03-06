КЕМЕРОВО, 6 мар — ПРАЙМ. Производство минеральной воды "Терсинка" возродили в Новокузнецком округе Кемеровской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Раскрыто, какие продукты подешевеют вопреки прогнозам

В июле 2019 года департамент по недропользованию по СФО отозвал лицензию у ООО "МВМ", занимающегося добычей минеральной воды на Терсинском месторождении, из-за нерациональной его эксплуатации. Планировалось, что "Терсинка" вернется в продажу в январе текущего года.

"На Терсинском месторождении в Новокузнецком округе возобновили добычу легендарной минеральной воды "Терсинка". Проведена дополнительная геологическая разведка участка, установлено современное итальянское оборудование, приобретена цистерна для транспортировки воды в цех розлива, который оборудовали в поселке Осиновое Плесо", – говорится в сообщении.

Уточняется, что новым владельцем лицензии на добычу минеральной воды на Терсинском месторождении на ближайшие 25 лет стало АО "Научно-производственный концерн "Система". Собственник прорабатывает расширение ассортимента продукции на основе минеральной воды. На первом этапе планируют разливать до 30 кубометров воды в сутки с выходом на плановые мощности до 90 кубометров в сутки. Также есть планы по созданию в Новокузнецком округе мест отдыха и развитию внутреннего туризма. По заключению бальнеологической экспертизы, вода "Терсинка" по минерализации, ионно-солевому составу и содержанию микроэлементов соответствует ГОСТу.

"Минеральная вода "Терсинка" – всемирно известный кузбасский бренд… Производство собственной минеральной воды позволит региону решать вопросы здоровьесбережения кузбассовцев и развивать экономику Новокузнецкого округа. Только на первом этапе здесь создано 40 новых рабочих мест для местных жителей. В ближайшее время будет открыта вторая очередь производства с увеличением объема до 60-70 кубических метров в сутки, и количество сотрудников вырастет до 60-70 человек", – приводятся в сообщении слова замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрея Панова.

Отмечается, что добывать воду будут из двух скважин 1011 и 1142 по новой технологии, позволяющей избежать потерь при подъеме воды с глубины 345 метров.

Терсинское месторождение находится в юго-восточной части заповедника "Кузнецкий Алатау", в долине реки Верхняя Терсь, является единственным месторождением углекислых минеральных вод в Сибири. По своему типу минеральная вода "Терсинка" близка к углекислым водам "Боржоми", "Поляна", "Ессентуки".