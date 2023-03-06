МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Россия в 2022 году в 1,5 раза увеличила экспорт мяса птицы, позицию крупнейшего импортера сохранил Китай, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Европе угрожает "помидорная война" по советскому сценарию

"В 2022 году российский экспорт мяса птицы продолжил позитивную динамику последних лет, увеличившись еще на 16% в физическом выражении и на 51% в денежном… Как и годом ранее, позицию крупнейшего покупателя сохранил Китай, на который, по уточненным данным, пришлось 39% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году (в 2021 году – 41%). Мяса птицы из России в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% больше объема 2021 года", — говорится в материалах центра.

Второй покупатель российского мяса птицы – Саудовская Аравия, увеличившая физический объем закупок на 59%. Также в топ-3 импортеров входит Казахстан с ростом поставок на 42%; более чем втрое увеличены отгрузки в ОАЭ, более чем вдвое – в Беларусь, Азербайджан, Бахрейн, Гану и Анголу.

В структуре экспорта мяса птицы по-прежнему более 90% приходится на домашних кур, но развиваются поставки и продукции других видов птиц. Например, экспорт мяса индейки вырос на 19% в натуральном объеме, а утки – более чем в два раза. Всего в 2022 году экспортировано более 26 тысяч тонн мяса индейки, что составляет порядка 7% от всех поставок мяса птицы из России, уточнил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. "Дамате" увеличила выпуск колбасы из индейки в 2022 году

Россия имеет все перспективы по увеличению отгрузок мяса птицы на зарубежные рынки, говорится в материалах центра. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов предполагает, что в случае если санкционное давление не усилится, то рост экспорта в 2023 году продолжится. Этому будут способствовать общий рост производства мяса в целом и мяса птицы в частности, улучшение конкурентной позиции России, выстраивание новых логистических цепочек, увеличение объема производства экспортоориентированных компаний.

Сохранения позитивной динамики ожидают и индейководы: по мнению Вельматова, среди основных предпосылок — рост мирового потребления мяса индейки как относительно недорогого, снижение объемов экспорта из США и стран Западной Европы из-за ухудшения эпизоотической ситуации, усиление конкурентоспособности российского мяса индейки, а также снижение курса рубля.