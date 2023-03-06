МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. X5 Retail приняла решение досрочно погасить в марте биржевые облигации серий 001Р-03 и 001Р-01 совокупным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. Setl Group увеличил объем размещения облигаций, заявил источник

Ценные бумаги выпуска серии 001Р-03 компания досрочно погасит в дату окончания десятого купонного периода — 21 марта, серии 001Р-01 в дату окончания 13-го купонного периода — 23 марта.

Эмитент облигаций — ООО "ИКС 5 Финанс" — разместил 15-летние бумаги объемом 10 и 15 миллиардов рублей в марте 2018 года и сентябре 2016 года соответственно.