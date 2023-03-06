2023-03-06T16:53:02+03:00
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2023-03-06T16:53:02+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230306/839989020.html
X5 Retail досрочно погасит биржевые облигации 21 и 23 марта
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
X5 Retail приняла решение досрочно погасить в марте биржевые облигации серий 001Р-03 и 001Р-01 совокупным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. Ценные... ПРАЙМ, 06.03.2023
потребрынок, бизнес, новости, x5 retail group, биржевые облигации, погашение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. X5 Retail приняла решение досрочно погасить в марте биржевые облигации серий 001Р-03 и 001Р-01 совокупным объемом 25 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Ценные бумаги выпуска серии 001Р-03 компания досрочно погасит в дату окончания десятого купонного периода — 21 марта, серии 001Р-01 в дату окончания 13-го купонного периода — 23 марта.
Эмитент облигаций — ООО "ИКС 5 Финанс" — разместил 15-летние бумаги объемом 10 и 15 миллиардов рублей в марте 2018 года и сентябре 2016 года соответственно.