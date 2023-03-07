МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россияне в этом году будут дарить на 8 марта медленноварки, парфюм, а также смартфоны — спрос на эти товары в феврале текущего года вырос в разы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказали РИА Новости в Wildberries. Аналитики выяснили, какие подарки к 8 марта подорожали сильнее всего

"По данным продаж Wildberries, жители России приобретают шоколад, цветы, косметику, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую технику… Хитом этого сезона стали медленноварки – спрос на них взлетел на 496%. Продажи электросамоваров выросли на 152%", — подсчитали в компании.

Аналитики платформы также отметили, что перед праздником резко вырос спрос на сковородки — в феврале он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль — на 83%. Мясорубки стали популярнее на 118%, миксеры — на 86%, а кухонные комбайны — на 202%.

"Хорошим подарком для прекрасной половины человечества станет и электроника: продажи смарт-часов увеличились на 286%, смартфонов — на 244%", — добавили в маркетплейсе. Кроме того, вырос спрос и на более традиционные презенты к 8 марта. Так, россияне приобрели на 62% больше наборов косметики для ухода кремов — на 103% и парфюма — на 305%.

"Спрос на конфеты вырос на 55%, подарочные наборы продуктов — на 154%. Продажи мягких игрушек накануне 8 марта увеличились на 61% год к году", — заключили в компании.