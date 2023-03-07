МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на покупку подарков к 8 марта в среднем 5,2 тысячи рублей, в числе самых популярных сюрпризов они отдают предпочтение цветам, косметике и парфюмерии, сладостям и подарочным сертификатам, говорится в исследовании ВТБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Wildberries узнал, что россияне в этом году будут дарить на 8 марта

"В среднем расходы на подарки составят в этом году 5,2 тысячи рублей. При этом среди мужчин сумма ожидаемо выше – 6,4 тысячи рублей против 4 тысяч рублей среди женщин. Треть опрошенных готовы направить на эти цели от 1 тысяч до 3 тысяч рублей, четверть – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, 18% – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", — выяснили в ВТБ, опросив 1,5 тысячи клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.

В банке установили также, что для почти половины респондентов (47%) объем расходов сохранится на уровне прошлого года. Еще четверть планирует сократить траты, причем среди мужчин сэкономить намерены 22%, а среди женщин – 30%. Еще 15% респондентов готовы немного увеличить предпраздничные расходы.

В число самых популярных подарков к 8 марта вошли цветы — их выберут 72% опрошенных, причем мужчины их дарят чаще, чем женщины, — 77% против 68%. Также пользуются спросом подарки для красоты: косметика, парфюмерия и украшения (61%), сладости и вкусные презенты (41%). Треть респондентов выберут подарочные сертификаты (33%), еще столько же — деньги (31%) или электронику, в том числе гаджеты и различную технику (30%).

Дарить сувениры или игрушки планируют 28% опрошенных, сертификаты на массаж, SPA или процедуры для красоты – 22%, развлечения: походы в ресторан, театр и прочее – 20%. Лишь 8% опрошенных заявили о намерении подарить билеты в путешествие или туры, 5% – подписки на онлайн-сервисы.

На цветы к 8 марта россияне в среднем тратят 2,3 тысячи рублей. Среди тех, кто их обычно дарит, 22% намерены в этом году сократить такие расходы, а 16%, наоборот, увеличить, выяснили в ВТБ.

"Средняя сумма на подарки деньгами составляет 4,7 тысячи рублей. У половины опрошенных, которые обычно дарят деньги, сумма в этом году не изменится (53%), у 23% – сократится, у 16% – увеличится. Остальные не планируют дарить деньги в этом году или еще не определились", — отметили в банке.