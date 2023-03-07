МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Восемь из десяти самых популярных у россиян продуктов оказались овощами и фруктами, включая бананы, лук и морковь, исключение в топе составили только сахар и хлеб, свидетельствуют данные сервиса экспресс-доставки "Перекрёсток", с которыми ознакомилось РИА Новости. Названы самые популярные подарки у россиян

"Что касается любимых продуктов, то они практически не отличаются у россиян разного пола. В ТОП-10 самой популярной продукции входят бананы, лук, морковь, картофель, яблоки, лимон, томаты, сахар, хлеб и мандарины", — говорится в исследовании.

При этом фаворитами среди готовой еды за период с февраля 2022 года по февраль текущего выступают винегрет, оливье, сельдь под шубой и крабовый салат, а также борщ. "Это классические блюда, которые популярны у россиян независимо от времени года. Только один продукт отличается среди 10 самых востребованных: мужчины чаще предпочитают сырники, а женщины — хумус", — подчеркнули аналитики.

Однако любимая готовая еда россиян во многом зависит от региона проживания. Например, в Москве больше всего заказывают борщ, в Санкт-Петербурге — оливье, в Екатеринбурге — окрошку, а в Самаре — сэндвич с курицей и салатом.

Отмечается, что в целом количество заказанной еды из года в год растет. Так, средний чек на готовые блюда в прошлом году увеличился на 27% в сравнении с 2021 годом. "Мы видим тенденцию, что люди меньше готовят дома, но потребность во вкусной пище остается всегда… В будущем тенденция заказывать продукты на дом только увеличится", — заключили в компании.