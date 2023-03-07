Экономист Хазин: параллельный импорт России не нужен - от него больше вреда, чем пользы
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Параллельный импорт России не нужен, он принесет стране больше вреда, чем пользы, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин.
"Никакой параллельный импорт нам не нужен. Ведь подавляющая часть импорта в России – это ширпотреб, который мы и сами в состоянии выпускать. С точки зрения развития отечественной экономики параллельный импорт принесет больше вреда, чем пользы", — сказал он.
"Что, например, от нас нужно Китаю? Прежде всего, российская нефть и российский газ. А нам от них – доллары, на которые мы вновь будем закупать заграничный ширпотреб. Эту порочную цепь необходимо ломать", — добавил эксперт.
Вообще он считает, что поворот на Восток, о котором у нас сегодня так много говорят, "это — всего лишь попытка заткнуть дыры, образовавшиеся в стране после ухода западных компаний". "Нужны инвестиции, банкирам и чиновникам надо прекратить блокировать все сделки с бизнесом. Давайте лучше вложим имеющиеся в России средства в собственное производство и не будет у нас потребности в долларах", — заключил Хазин.
Весной прошлого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 10.00 мск.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230307/839994788.html