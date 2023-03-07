МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Параллельный импорт России не нужен, он принесет стране больше вреда, чем пользы, заявил РИА Новости российский экономист Михаил Хазин. Россиян отговаривают покупать электромобили по параллельному импорту

"Никакой параллельный импорт нам не нужен. Ведь подавляющая часть импорта в России – это ширпотреб, который мы и сами в состоянии выпускать. С точки зрения развития отечественной экономики параллельный импорт принесет больше вреда, чем пользы", — сказал он.

"Что, например, от нас нужно Китаю? Прежде всего, российская нефть и российский газ. А нам от них – доллары, на которые мы вновь будем закупать заграничный ширпотреб. Эту порочную цепь необходимо ломать", — добавил эксперт.

Вообще он считает, что поворот на Восток, о котором у нас сегодня так много говорят, "это — всего лишь попытка заткнуть дыры, образовавшиеся в стране после ухода западных компаний". "Нужны инвестиции, банкирам и чиновникам надо прекратить блокировать все сделки с бизнесом. Давайте лучше вложим имеющиеся в России средства в собственное производство и не будет у нас потребности в долларах", — заключил Хазин.

Весной прошлого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 7 марта в 10.00 мск.