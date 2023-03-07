МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. На российском рынке образовался существенный профицит бытовой техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. Экономист объяснил, в чем состоит вред от параллельного импорта

Как отмечает издание, производители и поставщики видят причину избытка бытовой техники на отечественном рынке в ажиотажном спросе на эту продукцию весной 2022 года после начала СВО на Украине.

Тогда, опасаясь закрытия каналов поставок и возникновения дефицита, поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии.

При этом отмечается, что схожая ситуация сложилась на российском рынке потребительской электроники.