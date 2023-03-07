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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230307/839995125.html
СМИ: в России образовался избыток бытовой техники
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На российском рынке образовался существенный профицит бытовой техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. Как отмечает издание, производители и поставщики видят причину... ПРАЙМ, 07.03.2023
новости, потребрынок, бизнес, экономика, россия, бытовая техника, профицит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. На российском рынке образовался существенный профицит бытовой техники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Как отмечает издание, производители и поставщики видят причину избытка бытовой техники на отечественном рынке в ажиотажном спросе на эту продукцию весной 2022 года после начала СВО на Украине.
Тогда, опасаясь закрытия каналов поставок и возникновения дефицита, поставщики и российские бренды начали активно заказывать новые партии.
При этом отмечается, что схожая ситуация сложилась на российском рынке потребительской электроники.