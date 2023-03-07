ПАРИЖ, 7 мар — ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, говорится на сайте компании. AB InBev Efes сократила продажи пива в России в 2022 году

В конце февраля голландское издание Follow The Money обвинило Heineken в том, что компания продолжает вести деятельность в России, запуская новые продукты. Heineken после критики в свой адрес объяснил свою позицию в отношении бизнеса в России.

"Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства после того, как Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок", — говорится в сообщении компании. Отмечается, что целью было удержать бизнес на плаву до завершения передачи права собственности.

"Запуски продукции, связанные с международными брендами, требовали одобрения международной команды, а запуск локальных брендов оставался на усмотрение местного российского подразделения", — сообщили в нидерландской компании.

В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине 2023 года. Компания при этом ожидает значительные финансовые потери, составляющие около 300 миллионов евро.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.