Heineken разрешил запускать новые продукты в России во избежание банкротства
ПАРИЖ, 7 мар — ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, говорится на сайте компании.
В конце февраля голландское издание Follow The Money обвинило Heineken в том, что компания продолжает вести деятельность в России, запуская новые продукты. Heineken после критики в свой адрес объяснил свою позицию в отношении бизнеса в России.
"Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства после того, как Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок", — говорится в сообщении компании. Отмечается, что целью было удержать бизнес на плаву до завершения передачи права собственности.
"Запуски продукции, связанные с международными брендами, требовали одобрения международной команды, а запуск локальных брендов оставался на усмотрение местного российского подразделения", — сообщили в нидерландской компании.
В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине 2023 года. Компания при этом ожидает значительные финансовые потери, составляющие около 300 миллионов евро.
Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230307/840000028.html