МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Из-за снижения спроса на традиционные спиртные напитки российские алкогольные компании занялись поиском новой ниши, пишет "Коммерсант". В России введут спецмарку с эмблемой отечественного вина

Некоторые российские гиганты рынка алкогольной продукции решили разнообразить ассортимент. В частности, компания Ladoga (выпускает водку "Царская", джин Barrister, виски Fowler's и прочие бренды) объявила о том, что планирует выпустить линейку коктейлей крепостью 30-35 градусов, разлитых по бутылкам в 0,5 литра. Среди них — Black Russian на основе водки, Negroni с джином и ликером, а также Old Fashioned и Manhattan на основе виски.

Как отметил президент компании Вениамин Грабар, Ladoga хотела бы занять нишу коктейлей для отложенного потребления, которая на сегодняшний день чрезвычайно популярна за рубежом. В перспективе этот формат на российском рынке может вырасти до одного миллиона дал, добавил он.

Алкогольная сибирская группа (которую в основном знают по таким маркам спиртного, как "Белая березка", "Пять озер", "Хаски" и "Сиббиттер") рассказала о производстве коктейлей на водке под брендом "Хаски". Их крепость будет составлять 12 градусов, а цена — до 100 рублей за 0,33 литра. Объем рынка таких коктейлей в России уже составил три миллиона дал. В качестве целевой аудитории производитель назвал молодежь, которая предпочитает крепкие напитки именно в таком виде.

В "Татспиртпроме" (Tundra, "Русская валюта", "Ханская") "Коммерсанту" рассказали, что они запланировали к запуску коктейли под новым брендом и пока исследуют рынок. Тем не менее, готовые напитки демонстрируют хорошие продажи, если выпускаются под известными брендами — например, Jack Daniels или Absolut.

По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, новые марки могут заинтересовать бары и рестораны, которые работают в недорогом сегменте.