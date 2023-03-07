МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Дефицита iPhone в российских магазинах нет — запасов смартфонов достаточно даже при возросшем спросе, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры. При этом увеличение продаж не связано с новыми санкциями США, поделился мнением с агентством ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Планируемый новый iPhone Ultra не заинтересует россиян, считает эксперт

Так, в розничных магазинах МТС количество проданных iPhone с 1 по 6 марта увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего покупали iPhone 11 и iPhone 12 на 128 Гб. "В нашей сети дефицита смартфонов нет, поставки идут в обычном режиме", — рассказали в пресс-службе оператора.

Не отмечает дефицита и Inventive Retail Group, управляющая розничной сетью re:Store. "Проблем с наличием iPhone нет, в сети re:Store есть все модели, представленные на сайте", — пояснили в компании.

В пресс-службе "Билайна" добавили, что ажиотажным спрос на iPhone в марте этого года по сравнению с прошлым назвать нельзя, однако рост продаж действительно есть. "Это привычное сезонное явление, дефицита продукции в "Билайне" нет", — отметили в компании. Киберэксперт рассказал, какой "сюрприз" ждет некоторых владельцев iPhone

В свою очередь Муртазин отметил, что рост спроса на iPhone в России не связан с недавними санкциями США, запрещающими ввоз в Россию смартфонов и другой электроники дороже 300 долларов. "Этот запрет никак не повлиял на настроение россиян в отношении iPhone, возросший спрос на них связан с привычной нам сезонностью", — полагает эксперт.

В конце февраля министерство торговли США запретило экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и ряда других электротоваров стоимостью выше 300 долларов. Тогда эксперты рассказывали РИА Новости, что эти санкции не повлияют на параллельный импорт смартфонов в страну и в целом на внутренний рынок.