МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Супермаркеты в Великобритании испытывают дефицит многих продуктов, тогда как граждане России, в отношении которой уже год действуют западные санкции, не испытывают таких проблем, написала в статье для Daily Mail обозреватель Сью Рид. Путин пословицей прокомментировал санкции Запада

Поразившись, как живут россияне спустя год после введения Западом санкций, британская журналистка констатировала, что жизнь в России не изменилась. Особенно ее впечатлили российские магазины и фудкоры, на которые "хваленые западные санкции", по ее словам, не оказывают влияния.

"Ситуация напоминает события 40-летней давности, когда многие из нас по ТВ наблюдали за жалкой жизнью россиян при коммунистах, когда приходилось стоять в очередях даже за простейшими продуктами вроде хлеба и яиц. Теперь очередь страдать дошла и до Британии", — пожаловалась Рид.

Пообщавшись с живущими в Перми 67-летним британцем Джоном, научным работником, и его 51-летней супругой Еленой, бывшим преподавателем вуза, Рид узнала, что введенные Западом ограничения не отразились на жизни в России — россияне практически не заметили перемен.

Резюмируя, британская журналистка предложила читателям задуматься, кто на самом деле является победителем в сегодняшней экономической войне.