МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Заранее активированные за рубежом iPhone начали продавать в России, сообщают "Известия" со ссылкой на источники на рынке. Apple представила iPhone 14 в новом цвете

В конце февраля прошлого года министерство торговли США запретило экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и ряда других электротоваров стоимостью выше 300 долларов. Позже, весной, правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

Тогда эксперты рассказывали РИА Новости, что эти санкции не повлияют на параллельный импорт смартфонов в страну и в целом на внутренний рынок.

"В России появились в продаже уже активированные iPhone… Это связано с тем, что западные компании, работающие с нашей страной, боятся подпасть под санкции США. Также они опасаются разрыва контракта Apple в связи с запретом на поставку смартфонов дороже 300 долларов", — говорится в статье со ссылкой на крупного дистрибьютора.

Как отмечают "Известия", количество таких iPhone будет только расти, а основным их недостатком станет сокращение срока общемировой гарантии на телефон. Однако гарантия, за которую отвечает отечественный продавец, как и раньше, составит один год.

"Товар покупает в США дистрибьютор из Турции, ОАЭ или других стран, импортирует к себе, а затем перепродает в Россию. Если продукция отслеживаемая, например iPhone, то девайсы сообщают, откуда устройство активируется. Так Apple может понять, кто перепродал смартфон в РФ, и разорвать контракт с этой компанией", — приводятся в статье слова собеседника издания.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.