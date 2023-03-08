МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали чаще дарить украшения из золота, а также с бриллиантами, в том числе и в качестве подарка к 8 марта, свидетельствуют данные ювелирного бренда Sokolov, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. В ВТБ выяснили, сколько россияне в среднем потратят на подарки к 8 марта

"По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще дарить украшения из золота — если в 2022 году доля украшений из серебра составляла 80%, то сейчас этот показатель снизился до 70%. Больше всего любителей золота в 2023 году в Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде, Саратове и Ярославле", — говорится в исследовании.

Отмечается, что, как и в прошлом году, активно покупать ювелирные украшения к Международному женском дню россияне начали с предпраздничных выходных — с 4 марта. Однако пик продаж приходится 7-8 марта. Чаще всего россияне покупают к этому празднику серьги (33%), кольца (25%), подвески (9%), браслеты (9%), колье (3%) и броши (3%).

"Россияне стали чаще выбирать ювелирные украшения с бриллиантами в качестве подарка к 8 марта. Продажи украшений с бриллиантами в 2023 году больше всего выросли в Омске (+65%), Норильске (+55%), Пензе (+44%), Саратове (+36%), Ростове-на-Дону (+35%), Уфе (26%), Челябинске (22%), Ярославле (16%) и Казани (+7%)", — добавляется в исследовании.

При этом самый высокий средний чек на ювелирные украшения в период с 27 февраля по 6 марта был зафиксирован в Санкт-Петербурге – 6 502 рубля. Следом идет Москва – 6 330 рублей. В топ-3 также вошел Ростов-на-Дону, там жители тратили в среднем 6 290 рублей. Меньше всего на кольца, подвески и серьги к 8 марта потратили в Омске и Перми – 3 721 рубль и 3 769 рублей соответственно.