МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой Adidas AG, в прошлом году снизилась в три с половиной раза по сравнению с 2021 годом — до 612 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе компании. ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков на ближайшие годы

Разводненная прибыль на акцию снизилась до 3,34 евро с 10,9 евро в 2021 году. Выручка компании увеличилась на 6%, составив 22,511 миллиарда евро.

В четвертом квартале компания получила чистый убыток в 512 миллионов евро после прибыли в 202 миллиона евро годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 2,87 евро по сравнению с прибылью в 1,05 евро год назад. Выручка в четвертом квартале при этом увеличилась на 1,3% и составила 5,205 миллиарда евро.

По итогам текущего года Adidas прогнозирует снижение выручки без учета курсовых разниц на 7-9%.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.