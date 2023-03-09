В Челябинске 60 человек эвакуировали из ТРК из-за пожара на крыше
В Челябинске 60 человек эвакуировали из развлекательного комплекса из-за пожара на крыше
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар — ПРАЙМ. Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
"Сегодня ночью огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре по Свердловскому проспекту: горел строительный мусор на кровле ТРК "Мегаполис". Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.