ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар — ПРАЙМ. Строительный мусор загорелся на крыше развлекательного комплекса "Мегаполис" в Челябинске, эвакуированы 60 человек, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. На коксогазовом заводе в Видном потушили пожар

"Сегодня ночью огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на пожаре по Свердловскому проспекту: горел строительный мусор на кровле ТРК "Мегаполис". Эвакуировано 60 человек, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали горение на площади 150 квадратных метров, не допустив распространения огня внутрь здания.