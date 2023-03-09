МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Созданный студией "Союзмультфильм" мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" вошел в десятку самых кассовых анимационных картин в болгарском прокате за полгода, сообщили в пресс-службе компании. Спрос на Чебурашек в России в начале года вырос почти в 20 раз

"Сборник-альманах "Ну, погоди! Каникулы" собрал свыше 91 тысяч евро в ходе проката в Болгарии. Такой результат вывел мультсериал в топ-10 самых кассовых анимационных картин страны за последние 6 месяцев", — сказано в сообщении Союзмультфильма.

Перезапуск классической франшизы включает в себя 13 серий. По жанру сборник — бездиалоговая гэговая комедия. По словам генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской, которую цитирует пресс-служба, это является существенным преимуществом для зарубежного проката.

Компания также рассказала, что показы мультсериала начались в Болгарии в конце 2022 года. По результатам проката "Ну погоди! Каникулы" занял шестое место среди всех анимационных проектов, в том числе полнометражных картин, показанных за полгода. В Болгарии выдвинули дерзкое требование о неустойке к России

"Так, кассовые сборы проекта находятся на одном уровне с такими полнометражными анимационными картинами, как "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", "Большое путешествие. Специальная доставка" "Снежная королева 5", — подчеркнули в пресс-службе.

Осетинская добавила, что среди ближайших совместных планов — показ мультсериала на болгарском кабельном канале Super Toons TV.

Анимационная картина "Ну, погоди! Каникулы" создана в технике 3D с элементами 2D и рассчитана на аудиторию 6-8 лет. В перезапуске классической истории Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе, а Заяц, напротив, повзрослел: он ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой.