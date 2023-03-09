С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — ПРАЙМ. Районные суды Петербурга выносят решения об отказах истцам, которые требуют взыскать компенсацию с "Яндекс.Еды" за утечку персональных данных, произошедшую год назад, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Яндекс Еда" начала работать в Узбекистане под брендом Yandex Eats

По данным пресс-службы, жители Петербурга подали более 10 исков к компании "Яндекс.Еда" с требованием моральной компенсации за утечку персональных данных, в заявлениях фигурируют суммы от 30 тысяч до 500 тысяч рублей.

"Василеостровский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Ирины Баханович и Артема Горюнова к ООО "Яндекс.Еда" о защите неимущественных благ и компенсации морального вреда. Суд истцам отказал", — сообщает пресс-служба, уточнив, что оба требовали выплатить им по 500 тысяч рублей.

Василеостровский районный суд отказал в удовлетворении требований Александру Шацкому к ООО "Яндекс.Еда" о защите прав субъекта персональных данных и взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Щацкий подал апелляцию на это решение, ее рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд.

"Яндекс" 1 марта 2022 года сообщал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей. В апреле суд в Москве оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.

В декабре "Яндекс.Еду" признали потерпевшей по делу об утечке персональных данных клиентов. Как сообщала РИА Новости компания, попавшие в общий доступ данные пользователей сервиса были похищены в результате атаки на сторонний хостинг.