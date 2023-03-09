МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Wildberries запустил в тестовом режиме сервис, позволяющий продавцам и покупателям напрямую общаться о возврате товаров с браком и компенсациях, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" восстановил доступ к сервисам доставки еды и такси

"Запустили сервис для прямого взаимодействия продавцов и покупателей на Wildberries. Сейчас он работает в тестовом режиме, доступен для 19,5 тысячи предпринимателей, а в будущем планируем расширить его для всех наших продавцов… Это сделает сервис возврата товаров с браком более удобным и функциональным, а также предоставит продавцам дополнительную опцию для повышения клиентской лояльности", — заявили там.

Отмечается, что продавцы смогут не только самостоятельно "подтверждать заявки на возврат средств за некондиционные товары", но и договариваться с покупателем об индивидуальном размере компенсации, если речь идет о недокомплекте товара или незначительных недостатках, например – довозить часть товара, если он по каким-то причинам был доставлен не в полном объеме.

"По правилам нашей платформы, продавцы будут отвечать на запросы покупателей в течение 10 дней с момента появления претензии или обращения, важно не игнорировать обращения и давать корректные и своевременные ответы… Просим продавцов отвечать на обращения аргументировано, в полном объеме и в соответствии с правилами этикета и делового письма", — добавили в Wildberries. Wildberries предупредил россиян о мошеннических акциях

Там также подчеркнули, что для исключения риска любых мошеннических действий, в том числе и "потребительского экстремизма", онлайн-площадка ограничивает возможность обмена прямыми контактами, нельзя будет приглашать покупателя на сторонние площадки, в социальные сети или мессенджеры. Кроме этого, для защиты от фишинга на площадке работают специальные чат-боты и предприниматели могут обращаться за помощью к представителям компании – переписка доступна для специалистов службы поддержки, которые смогут подключиться к взаимодействию в случае возникновения каких-либо трудностей.

"Если вопросы покупателей будут касаться условий работы нашей платформы, они смогут обратиться в контакт-центр компании через раздел "Обращения", также у них есть и возможность оспорить решение продавца", — заключили в пресс-службе.