КИШИНЕВ, 9 мар — ПРАЙМ. Молдавия впервые получила право экспортировать переработанное мясо птицы и яйца на европейский рынок, сообщила пресс-служба национального агентства по безопасности пищевых продуктов. СМИ: Украина "забросала" Европу яйцами

"Молдавия впервые получила право на экспорт переработанного мяса птицы и яиц для потребления в Европейский союз. Соответствующее решение Европейской комиссии свидетельствует о признании ЕС национальной системы официального контроля, внедренной национальным агентством по безопасности пищевых продуктов", — сообщается на сайте агентства.

В ведомстве уточнили, что решение Еврокомиссии поможет достижению приоритетной национальной цели — диверсификации рынков для молдавских производителей мяса птицы.

В то же время национальное агентство по безопасности пищевых продуктов продолжит оценивать соответствие компаний птицеводческого сектора, которые намерены экспортировать на рынок Евросоюза, требованиям, необходимым для экспорта их продукции в государства — члены ЕС.